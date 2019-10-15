Россиянку, попавшую под санкции США, задержали в Минске

Гражданка России Анна Богачева была задержана в одной из гостиниц в Минске 13 октября около 22 часов по запросу США.

«С ней были муж и маленький ребенок - ехали отдыхать», - цитирует РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Задержанная уже связалась с Российским консульством в Белоруссии, говорит собеседник, но официальных подтверждений этому не поступало.