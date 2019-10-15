Россиянку, попавшую под санкции США, задержали в Минске
По запросу США Анну Богачеву задержали позавчера, 13 октября, в одной из гостиниц. Девушка попала под санкции по делу о «вмешательстве» в выборы.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Гражданка России Анна Богачева была задержана в одной из гостиниц в Минске 13 октября около 22 часов по запросу США.
«С ней были муж и маленький ребенок - ехали отдыхать», - цитирует РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Задержанная уже связалась с Российским консульством в Белоруссии, говорит собеседник, но официальных подтверждений этому не поступало.