Кортеж Путина в Абу-Даби сопровождали автомобили с надписью «ДПС»

Кортеж Владимира Путина в ОАЭ, где сейчас с государственным визитом находится российский лидер, сопровождали машины с надписью «ДПС».

«До чего могут дойти знаки уважения: кортеж Путина по Эмиратом ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС», - такой подписью Смирнов сопроводил свой пост в Twitter.

В ОАЭ Путин прибыл во вторник. В рамках визита российского президента запланированы встреча с наследным принцем Абу-Даби Мухаммед аль-Нахайяном, осмотр выставки инвестиционных проектов, а также встреча с представителями деловых кругов двух государств.

Большая часть мероприятий будет проходить в закрытом от СМИ режиме.

Предыдущий официальный визит российского президента в ОАЭ прошел в 2007 году. Всего Путин и наследный принц Абу-Даби встречались десять раз и многократно разговаривали по телефону - последняя беседа прошла 10 июня.