Иванов назвал главную экологическую проблему Байкала
Он заявил, что новые гостиницы на берегу озера плодятся, как грибы после дождя, однако об очистных сооружениях никто особо не заботится.
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Основной проблемой самого глубокого озера на планете является отсутствие очистных сооружений в ЖКХ. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
По его словам, за последние годы на Байкале стало очень много туристов.
«Новые гостиницы плодятся, как грибы после дождя, но об очистных никто особо не заботится», - заявил в интервью aif.ru Иванов.
Также он обратил внимание на проблему «дикого туризма», когда отдыхающие останавливаются на берегу Байкала, а после уезжая, не убирают за собой мусор.