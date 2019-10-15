Иванов назвал главную экологическую проблему Байкала

Основной проблемой самого глубокого озера на планете является отсутствие очистных сооружений в ЖКХ. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

По его словам, за последние годы на Байкале стало очень много туристов.

«Новые гостиницы плодятся, как грибы после дождя, но об очистных никто особо не заботится», - заявил в интервью aif.ru Иванов.

Также он обратил внимание на проблему «дикого туризма», когда отдыхающие останавливаются на берегу Байкала, а после уезжая, не убирают за собой мусор.