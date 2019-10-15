«Он был психически болен»: Элтон Джон поделился воспоминаниями о Майкле Джексоне

Британский певец Элтон Джон выпустил свой автобиографический роман, который назвал «Я». В нем музыкант рассказал о том, как строилась его музыкальная карьера, а также об отношениях в семье, наркотиках и коллегах.

Так, в одной из глав артист поделился воспоминаниями о Майкле Джексоне. Элтон Джон признался, что знал певца с самого детства. По словам музыканта, чем старше Джексон становился, тем более он стремился закрыться от мира.

«Бог знает, что творилось у него в голове, и Бог знает, какими препаратами его накачивали», - говорится в тексте одной из глав.

По заверению Элтона Джона, в последние годы Джексон окончательно потерял контроль над разумом.