«Он был психически болен»: Элтон Джон поделился воспоминаниями о Майкле Джексоне
Британский певец признался, что с королем поп-сцены он общался на протяжении своего жизненного и творческого пути.
© Фото: Mark Thomas, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Британский певец Элтон Джон выпустил свой автобиографический роман, который назвал «Я». В нем музыкант рассказал о том, как строилась его музыкальная карьера, а также об отношениях в семье, наркотиках и коллегах.
Так, в одной из глав артист поделился воспоминаниями о Майкле Джексоне. Элтон Джон признался, что знал певца с самого детства. По словам музыканта, чем старше Джексон становился, тем более он стремился закрыться от мира.
«Бог знает, что творилось у него в голове, и Бог знает, какими препаратами его накачивали», - говорится в тексте одной из глав.
По заверению Элтона Джона, в последние годы Джексон окончательно потерял контроль над разумом.
«Он был по-настоящему психически болен, находиться с ним было неприятно», - добавил он.