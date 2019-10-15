Российская военная полиция патрулирует линию соприкосновения Сирии и Турции

Российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы округа Манбидж вдоль линии соприкосновения правительственной армии Сирии и турецких войск, сообщает Минобороны РФ.

Ранее американские военные провели передислокацию из этого района, а Манбидж, Дадат и Умм-Миаль заняли сирийские войска.

Манбидж является крупным городом на севере Сирии в провинции Алеппо, до последних событий его патрулировали войска США, а контролировали курды.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России группировки ИГИЛ. После этого лидер США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии, добавив, что он не имеет ничего против того, чтобы сирийский глава Башар Асад защищал курдов.