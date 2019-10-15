В России запретят ездить на новых авто без госномеров

С первого января 2020 года в России вступит в силу закон, запрещающий движение новых автомобилей по дорогам без госномеров. Об этом заявили на Всероссийском семинаре-совещании ГИБДД.

Теперь регистрировать новые автомобили будет дилер. Со следующего года автосалоны получат статус «специализированной организации» после прохождения проверки и смогут сами передавать документы в ГИБДД, изготавливать госномера и передавать их с остальными документами и ключами от машины покупателю, пишет Autonews.

Новые правила не коснутся автомобилей, которые были куплены на вторичном рынке. В этом случае у покупателя также будет десять дней на постановку машины на учет. Такое решение было принято потому, что водителю может понадобиться перегнать авто в свой регион после покупки.