СМИ: власти США обсуждали вывоз ядерного оружия с базы в Турции

Администрация Соединенных Штатов рассматривала возможность вывоза ядерных вооружений с базы Инджирлик в Турции в связи с тем, что Анкара проводит военную операцию в Сирии.

Как сообщает газета The New York Times, ссылаясь источники, в прошедшие выходные сотрудниками Госдепа и Минэнерго США «без лишнего шума рассматривались планы о вывозе примерно 50 единиц тактического ядерного оружия», которое давно хранится под контролем США на базе Инджирлик. Как заявил один из источников, переброска вооружений с базы «фактически будет означать конец союза между Турцией и США». В публикации говорится, что, по мнению США, оставлять на базе ядерное оружие опасно.

Газета отмечает, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган примерно месяц назад в выступлении перед сторонниками выражал недовольство в связи с отсутствием у Анкары ядерного оружие, сообщает ТАСС.