Оазис жизни: как работает реабилитационный центр для детей и взрослых в Сирии

В Сирии функционирует реабилитационный центр для детей-сирот. Там с ними работают опытные психологи, которые помогают ребятам пережить гибель родных и месяцы жизни в постоянном страхе.

«Они провели несколько лет в постоянном стрессе. С этим связаны и их состояния: закрытость, испуг. Ночью они просыпаются и кричат. Когда я вижу все это, меня переполняет гнев и ненависть к террористам. Ведь они не только разрушили наши дома, они разрушили нашу жизнь», - рассказала директор центра по реабилитации беженцев Бана Хляль.

Психологические травмы лечить непросто. Именно поэтому в реабилитационном центре в городе Хомс работает больше сотни специалистов самых разных профессий. Занятия для самых маленьких проводят в форме игры. Есть и школа для детей постарше. Не забывают и о взрослых, которым нужно устраиваться в новой, послевоенной жизни.

Теперь здесь ничто не напоминает о том, что два года назад здесь еще хозяйничали отряды боевиков.

Реабилитационные центры работают абсолютно бесплатно в них можно получить не только психологическую помощь, но и освоить новую профессию.

В центре также трудятся десятки беженцев, которым некуда возвращаться.

Тем временем, жители Хомса продолжают возвращаться в свои дома. Здесь ждут новых беженцев из лагерей, которые пока остаются на юго-востоке страны. В лагере Эр-Рукбан, которые расположен неподалеку от военной базы США, по-прежнему остаются десятки тысяч человек.

«Для беженцев из Эр-Рубкана мы в Хомсе уже приготовили четыре таких центра, в каждом может разместится до тысячи человек. Там у нас и общежития, чтобы у людей была крыша над головой. Мы стараемся принять наших жителей как можно лучше. И государство делает все, что только возможно для того, чтобы помочь им», - рассказал директор департамента по работе с общественными организациями в провинции Хомс Самар Сибаи.

Российские военные также помогают местным жителям. Они доставляют в страну гуманитарную помощь, помогают с восстановлением инфраструктуры и налаживают работу социальных служб.