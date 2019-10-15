Военные США покинули базы в районах Дадат под Манбиджем и Умм-Миаль
Американские военнослужащие убыли в направлении границы Сирии с Ираком, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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Военнослужащие ВС США покинули свои базы в районах населенного пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж, и Умм-Миаль, убыв в направлении границы Сирии с Ираком. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В настоящее время Дадат и Умм-Миаль заняты сирийскими правительственными войсками, уточнили в военном ведомстве.
Российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы округа Манбидж вдоль линии соприкосновения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики с вооруженными силами Турции.
Как добавили в Минобороны России, было организовано взаимодействие с турецкой стороной.
Сирийской правительственной армией установлен полный контроль над городом Манбидж и близлежащими населенными пунктами, заключили в ведомстве.