Военные США покинули базы в районах Дадат под Манбиджем и Умм-Миаль

Военнослужащие ВС США покинули свои базы в районах населенного пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж, и Умм-Миаль, убыв в направлении границы Сирии с Ираком. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В настоящее время Дадат и Умм-Миаль заняты сирийскими правительственными войсками, уточнили в военном ведомстве.

Российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы округа Манбидж вдоль линии соприкосновения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики с вооруженными силами Турции.

Как добавили в Минобороны России, было организовано взаимодействие с турецкой стороной.

Сирийской правительственной армией установлен полный контроль над городом Манбидж и близлежащими населенными пунктами, заключили в ведомстве.