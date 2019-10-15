«Он оставил на земле добрый след»: Терешкова о Леонове

Алексей Леонов, ушедший из жизни 11 октября, был настоящим другом и оставил добрый след на земле. Об этом на церемонии прощания сказала первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

«С 1962 года мы работали вместе. Он всегда проявлял огромный интерес к тому, как мы готовились. Что касается летной подготовки, он всегда был с нами, Юрий Алексеевич (Гагарин - прим. ред.) и он. Трудно поверить, тяжело уходил, но он оставил добрый след на нашей земле. Очень много специалистов в области космонавтики он готовил», - отметила она.

Церемония прощания проходит на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. На ней присутствуют космонавты Борис Волынов с супругой, дочь конструктора Сергея Королева Наталья, а также астронавт NASA Томас Стаффорд. Последний дружил с Леоновым со времен миссии «Союз-Аполлон».

На церемонию также приехал министр обороны России Сергей Шойгу.

Алексей Леонов - советский и российский космонавт, который совершил первый в истории выход в открытый космос. Он скончался в Москве 11 октября на 86-м году жизни в госпитале имени Бурденко в Москве. Леонов является дважды Героем Советского Союза, это звание он получил в 1965 и 1975 годах.

В апреле 2016 года в эксклюзивном интервью на телеканале «Звезда» космонавт рассказал о полете, который изменил его жизнь.

В мае 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении космонавта Алексея Леонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.