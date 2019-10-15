BBC назвала борщ орудием российской пропаганды

Слова о том, что борщ является частью русской кухни, можно рассматривать как российскую военную пропаганду. Об этом сообщает BBC.

В публикации внимание обращено на появившийся в Twitter-аккаунте Russia пост, в котором говорилось о том, что борщ - это одно из самых известных и любимых блюд русской кухни.

Отмечается, что если для обычного пользователя соцсети этот твит покажется безвредным, то на Украине пост вызвал недовольство.

«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени», - говорится в сообщении СМИ.

Шеф-повар украинского ресторана в Нью-Йорке Олеся Лев считает, что борщ утвердился в массовом сознании в качестве блюда русской кухни благодаря политике Кремля в первой половине прошлого века. Так, советский лидер Иосиф Сталин приказал Анастасу Микояну, который в 1930-х годах был народным комиссаром пищевой промышленности СССР, разработать советскую национальную кухню. В итоге была выпущена «Книга о вкусной и здоровой пище», в которой были собраны рецепты, собранные со всех народов, живших на территории Союза.