В Абу-Даби над кортежем Путина самолеты нарисовали российский триколор
Во вторник президент России прибыл в ОАЭ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Самолеты ВВС ОАЭ в небе над движущимся по Абу-Даби кортежем Владимира Путина нарисовали российский триколор.
Автомобиль Aurus президента России по улицам столицы ОАЭ также сопроводил конный эскорт.
Напомним, во вторник российский лидер прибыл в ОАЭ. В ходе переговоров с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом аль-Нахайяном Путин собирается обсудить партнерство между странами и региональную проблематику, в том числе и ситуацию в Сирии.