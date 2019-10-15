США ввели санкции против Минобороны и Минэнерго Турции и их глав

Вашингтон ввел санкции против Министерства национальной обороны и Министерства энергетики и природных ресурсов Турции, а также глав ведомств Хулуси Акара, Фатиха Донмеза и главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу, говорится на сайте Минфина США.

Госсекретарь США Майк Помпео пояснил, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении Анкары после ее действий в САР.

«Президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, целью которого является оказать давление на Турцию, чтобы она прекратила военное наступление против северо-востока Сирии и немедленно прекратить огонь», - сказал он.

По его словам, исполнительный указ дал полномочия Госдепу и Минфину вводить санкции против частных лиц и организаций, связанных с турецкими властями.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен увеличить пошлины на сталь для Турции до 50%, а также прекратить разговоры о торговом соглашении. Такие меры Вашингтон принял после начала военной операции Турции на северо-востоке Сирии против курдов.