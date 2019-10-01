Врач рассказал об опасности антибиотиков

Прием антибиотиков без указания врача может сильно навредить здоровью. Об этом заявил внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он пояснил, что у подобных лекарств много побочных эффектов: аллергические реакции, снижение иммунной системы, угнетение функции печени и почек, дисбаланс микрофлоры желудка и слизистых оболочек.

Более того, частый и неоправданный прием антибиотиков приводит к тому, что болезни становятся устойчивыми к данным препаратам.

«Нередки случаи, когда антибиотики становятся бессильны к болезням, против которых они и были созданы», - говорится на сайте московского депздрава.

Тяжельников добавил, что антибиотики назначают при заболеваниях, спровоцированных микробами, поэтому их употребление при вирусных инфекциях бесполезно. Исключения составляют ситуации, когда после ОРВИ начинают размножаться болезнетворные бактерии - такое явление называют суперинфекцией.

Доктор подчеркнул, что среди разных типов ОРВИ грипп может спровоцировать серьезные осложнения. При этом самым эффективным способом защиты от него является регулярная вакцинация.