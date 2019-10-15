ЕС поддержал план Украины по разрешению конфликта в Донбассе

Европейские страны одобрили план по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, который представил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

Как заявила верховный комиссар по внешним делам ЕС Федерика Могерини, документ Пристайко достаточно всеобъемлющий и удовлетворительный как по реформам на Украине, так и по ситуации в Донбассе.

«Мы видим некоторое позитивное развитие и хотим поддержать его», - цитирует Могерини ТАСС.

Детали плана не раскрываются, однако Могерини вновь подтвердила, что Брюссель привержен идее территориальной целостности Украины и поддержке ее суверенитета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его администрация разработала некий план, согласно которому можно урегулировать конфликт в Донбассе. Однако о его деталях он не сообщил.