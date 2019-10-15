Появились подробности убийства молодой матери в Екатеринбурге
Тело девушки нашли на Уралмаше 15 октября.
© Фото: Ксения Каторгина, Вконтакте
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной обнаружили в Орджоникдзевском районе. Труп девушки был закопан в землю.
Напомним, девушка пропала 10 октября поле того, как отправилась на сделку по продаже машины. Поиски девушки вели полицейские, волонтеры и кинологи.
Трое подозреваемых в ее убийстве уже были задержаны. Ими оказались трое цыган – двое мужчин и женщина. Как пишет «Комсомольская правда», меру пресечения им вынесут в ближайшие два дня.
У Ксении осталась девятилетняя дочь и пожилая мать.