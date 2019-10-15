СК опубликовал видео допроса подозреваемых в убийстве спортсмена в Красноярске

Следователи опубликовали видео допроса подозреваемых в убийстве мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина. Преступление было совершено месяц назад в Красноярске на квартире у жертвы трагедии.

В рамках уголовного дела было задержано двое мужчин. Как установило следствие, ранее один из них был судим за мошенничество и грабеж, а второй - за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

Удалось следователям восстановить и примерную картину трагедии: в ночь на 15 сентября подозреваемые поссорились с Сисигиным по телефону, затем приехали к нему домой и начали избивать - сначала в подъезде, после - в квартире.

Происходящее подозреваемые снимали на видео, которое сами же выложили в соцсеть. Мастера спорта госпитализировали, но спасти врачи его не смогли.

Полиция в Красноярске сейчас проводит служебную проверку для выяснения причин, почему подозреваемых в избиении человека до смерти не задержали сразу после случившегося.

Тем временем расследование дела взял на особый контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, оно было передано в Главное следственное управление ведомства.