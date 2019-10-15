К-pop артисты отменяют выступления из-за смерти певицы Солли

После смерти корейской певицы Солли несколько ее друзей и коллег отменили выступления, чтобы почтить ее память.

Как сообщается на сайте allkpop, музыканты SuperM отложили съемки фильма SuperM: The Beginning, а группа NCT Dream отменила концерт в день смерти певицы и отложил другие выступления.

Также поступили и участники группы Super Junior, которые перенесли прямую трансляцию на потоковом сервисе V LIVE.

Помимо южнокорейских музыкальных коллективов, сольные певицы и актрисы также решили в память о Солли приостановить свою работу. Актриса Ким Ю Чжон, которая стала известна благодаря за роль в сериале "Солнце в объятиях Луны". Она отменила участие во многих светских событиях, включая выступление в рекламной кампании косметического бренда, с которым сейчас сотрудничает, сообщает РИА Новости.

В понедельник Солли нашел мертвой ее менеджер. В полиции не уточнили, могла ли она покончить с собой, однако они рассказали, что девушка страдала от затяжной депрессии и получала в Сети много негативных комментариев.