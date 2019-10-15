Жители северо-востока Сирии обратились за помощью в российский центр по примирению

Жители севера-востока Сирии обратились в российский Центр по примирению враждующих сторон с просьбой восстановить законную власть и помочь в решении гуманитарных проблем. В этом регионе действует так называемая «Автономная администрация», которую не признает официальный Дамаск.

При этом большую часть населения региона составляют курды, которых раньше поддерживали США вместе со своими союзниками. Но теперь ситуация на северо-востоке республики изменилась.

Напомним, что американские войска сейчас покидают регион, а турецкие, наоборот, вошли на курдскую территорию. По заверениям официальной Анкары, армия Турции намерена создать буферную зону безопасности вдоль границы двух государств.

В Турции подчеркивают, что военная операция проходит успешно и от террористов удалось очистить тысячу километров. При этом Реджеп Тайип Эрдоган пообещал в ближайшее время вернуть в Сирию миллион беженцев, а затем - еще два.

Между тем, сами сирийские жители опасаются гуманитарной катастрофы. Самопровозглашенные муниципальные власти северо-востока оказались не в состоянии их защитить. В итоге в регионе заявили о желании вернуться под контроль правительства.

Дамаск уже отправил в район части армии - на трассе между городами Манбидж и Кобани сирийские военнослужащие встретились с солдатами США, меняющими диспозицию. Военные двух стран никак не отреагировали друг на друга, проехав без остановки.