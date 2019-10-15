Главред НТВ с юмором отреагировала на инцидент с эротикой в эфире

Руководство телеканала НТВ на инцидент с трансляцией эротического ролика отреагировало с юмором.

Как заявила главред НТВ Александра Кошарницкая, в связи с инцидентом во время трансляции телеканала в Новомичуринск, было получено большое число жалоб от зрителей, так как не все смогли увидеть то, что на протяжении 15 минут могли наблюдать жители Рязанской области.

«От себя добавим, что уже ведем переговоры с PornHub, а также ожидаем подключения Новомичуринска в расширенную панель Mediascope с нового года. Ну и побольше таких качественных кабельных операторов, а то у Роскомнадзора мало работы», - приводят РИА Новости слова Кошарницкой.

Напомним, 14 октября в городе Новомичуринске Рязанской области зрителям вместо телепередачи НТВ показали фильм эротического содержания. Генеральный директор компании-провайдера «ТелеМаг» объяснил это техническим сбоем: в это время в кабельной сети города проходили ремонтные работы, и один из работников в каналу НТВ подключил не тот кабель.