В НИИ им. Н.В. Склифософского провели полуторатысячную трансплантацию почки

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы пересадили полуторатысячную почку. Опытные врачи в очередной раз спасли человеческую жизнь.

При пересадке почке важно осмотреть здоровый орган, который займет место поврежденного, и убедиться, что все сосуды герметичные. После изъятия у донора почка может храниться до суток в прохладном растворе при температуре + 4 градуса. В момент начала операции у хирургов есть 25 минут на пересадку, чтобы орган не начал терять свои функции.

Уже через неделю пациент, которому провели операцию, сможет вести полноценный образ жизни.

Первую трансплантацию в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского сделали 12 лет назад.

«Создан большой трансплантационный кластер и мы пересаживаем все органы, которые можно пересадить: почки, легкие, сердце, поджелудочную железу, кишечник и печень», - рассказал директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского Сергей Петриков.

Трансплантология в этом медицинском центре достигла высочайшего уровня.