В Абу-Даби на небоскребах транслировали триколор в честь приезда Путина: видео
На опубликованных кадрах видно, что на одном из небоскребов появился флаг России, который сменился фотографией Путина и приветственными словами на русском языке.
© Видео: Official Twitter Feed for Emirates News, Twitter © Фото: Abu Dhabi Government Media Office, Twitter
В Абу-Даби по пути движения кортежа президента России Владимира Путина вывесили не только флаги, но и начали транслировать специальные проекции на небоскребах.
Напомним, Путин прибыл в Абу-Даби с государственным визитом сегодня, 15 октября. Его лично встретил наследный принц Мухаммед аль-Нахайян.
На опубликованных кадрах видно, что на одном из небоскребов появился флаг России, который сменился фотографией Путина и приветственными словами на русском языке.
Прошлый официальный визит Путина в ОАЭ состоялся в 2007 году. Всего лидеры государств встречались десять раз и много раз беседовали по телефону.