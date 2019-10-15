В Абу-Даби на небоскребах транслировали триколор в честь приезда Путина: видео

В Абу-Даби по пути движения кортежа президента России Владимира Путина вывесили не только флаги, но и начали транслировать специальные проекции на небоскребах.

© Abu Dhabi Government Media Office, Twitter

Напомним, Путин прибыл в Абу-Даби с государственным визитом сегодня, 15 октября. Его лично встретил наследный принц Мухаммед аль-Нахайян.

© Abu Dhabi Government Media Office, Twitter

На опубликованных кадрах видно, что на одном из небоскребов появился флаг России, который сменился фотографией Путина и приветственными словами на русском языке.

© Abu Dhabi Government Media Office, Twitter

Прошлый официальный визит Путина в ОАЭ состоялся в 2007 году. Всего лидеры государств встречались десять раз и много раз беседовали по телефону.