Шойгу простился с космонавтом Алексеем Леоновым

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приехал проститься с Алексеем Леоновым. Легендарный космонавт ушел из жизни 11 октября в возрасте 85 лет.

Церемония прощания проходит в Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище в присутствии роты почетного караула, военного оркестра, с траурным салютом и под звуки государственного гимна.

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка (ныне это Кемеровская область). Окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге и Чугуевское военное авиационное училище летчиков. В 1960 году его зачислили в первый отряд советских космонавтов.

Восемнадцатого марта 1965 года Леонов совершил свой первый космический полет в качестве второго пилота на корабле «Восход-2» совместно с Павлом Беляевым. Он пробыл за пределами корабля 12 минут 9 секунд и стал первым человеком, который вышел в открытый космос. Следующий полет состоялся в 1975 году - Леонов участвовал в первой стыковке кораблей США и СССР.

В апреле 2016 года в эксклюзивном интервью на телеканале «Звезда» космонавт рассказал о своем первом полете.