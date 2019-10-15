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Мошенники внедрили схему вымогательств под прикрытием соцвыплат

Дарья Муромова
12:03 15.10.2019
С помощью писем и звонков вымогатели предлагают гражданам получить выплаты, которые якобы предусмотрены Федеральным законом ФЗ-1789.
Мошенники внедрили схему вымогательств под прикрытием соцвыплат
© Фото: Nick White, moodboard, Globallookpress

Интернет-мошенники, действуя от имени Фонда социального страхования, предлагают россиянам фиктивные социальные выплаты, которые им якобы полагаются.

С помощью писем и звонков вымогатели предлагают гражданам получить выплаты, которые якобы предусмотрены Федеральным законом ФЗ-1789.

Если человек поверил нарушителям, его просят зарегистрировать «заявление на получение компенсационной выплаты». Регистрация при этом платная - она стоит примерно 220-320 рублей. После необходимо подтвердить свою личность - это можно сделать за 500 рублей. Завершается схема требованием заплатить 1% от суммы выплаты. После этого мошенники пропадают, забрав деньги жертвы, пишут «Известия».

Представители ФСС просят граждан быть внимательными и не предоставлять свои данные и данные банковских карт. В этих ситуациях невозможно вернуть деньги, потому что считается, что они были отданы добровольно.

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