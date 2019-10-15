Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили информацию о болезни актрисы. Сейчас она проходит курс лечения.

Тем не менее, многие сообщения, распространенные в СМИ и Сети, являются фейком.

«Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц», - говорится в Instagram, который создали приближенные к актрисе.

«Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить», - поясняется в сообщении.

Создатели аккаунта добавили, что и в дальнейшем намерены опровергать фальшивую информацию, которая будет публиковаться.

Ранее на странице Заворотнюк в Instagram появилась первая запись за все время обсуждений СМИ слухов о ее болезни, в которой семья артистки поблагодарила неравнодушных за создание аккаунта в поддержку звезды.