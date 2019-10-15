Путин прибыл в Абу-Даби

Владимир Путин прибыл с государственным визитом в ОАЭ, его самолет приземлился в аэропорту Абу-Даби.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, у трапа российского президента встречает лично наследный принц Абу-Даби Мухаммед аль-Нахайян.

Из аэропорта они отправятся в президентский дворец Каср аль-Ватан, где состоятся двусторонние переговоры. Также у Путина запланированы беседа с Аль-Нахайяном, знакомство с выставкой инвестиционных проектов и встреча с представителями деловых кругов двух государств. Большая часть мероприятий будет проходить в закрытом от СМИ режиме.

Прошлый раз официальный визит президента России в ОАЭ состоялся в 2007 году. Всего Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид аль-Нахайян встречались 10 раз и многократно проводили беседы по телефону - последний разговор прошел 10 июня.

Основными темами для переговоров было наращивание двустороннего взаимодействия в инвестиционной и торгово-экономической сферах, региональная и международная проблематика с акцентом на ситуации в Сирии, Йемене, Ливии и в регионе Персидского залива.

Также Россия и ОАЭ продолжают координацию по ситуации на рынке углеводородов в формате ОПЕК+ и на площадке Форума стран-экспортеров газа.