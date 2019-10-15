«Я тебя не забуду» - астронавт NASA Стаффорд простился с Леоновым по-русски

Астронавт NASA Томас Стаффорд приехал в Мытищи проститься со своим коллегой Алексеем Леоновым. Американец был дружен с российским космонавтом со времен миссии «Союз-Аполлон». В честь Леонова Стаффорд даже назвал своего внука Алексеем.

Церемония прощания проходит на Федеральном военном мемориальном кладбище. На ней присутствуют космонавты Валентина Терешкова и Борис Волынов с супругой, дочь конструктора Сергея Королева Наталья, а также министр обороны России Сергей Шойгу.

«Алексей, я тебя никогда не забуду!» - сказал Стаффорд.

Алексей Леонов - советский и российский космонавт, который совершил первый в истории выход в открытый космос. Он скончался в Москве 11 октября на 86-м году жизни в госпитале имени Бурденко в Москве. Леонов является дважды Героем Советского Союза, это звание он получил в 1965 и 1975 годах.

В апреле 2016 года в эксклюзивном интервью на телеканале «Звезда» космонавт рассказал о полете, который изменил его жизнь.