В Роспотребнадзоре рассказали, сколько детей умирает из-за грязных рук

Каждый год почти полтора миллиона детей во всем мире умирают из-за немытых рук. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что свыше 1,4 миллиона детей погибают от пневмонии и диареи, кроме того, инфекции провоцируют 15% смертей новорожденных.

«Установлено, что частое мытье рук родителей с мылом способствует снижению смертности среди детей раннего возраста от острых респираторных инфекций на 20% и от острых кишечных инфекций на 50%», - отметили в Роспотребнадзоре.

Люди, которые не моют руки, могут получить спектр инфекционных и паразитарных заболеваний - начиная от дизентерии и гепатита А, заканчивая глистными инвазиями и брюшным тифом. В ведомстве отметили, что из-за грязных рук в среднем в год фиксируется свыше 300 вспышек инфекционных болезней, более 85% пациентов - дети.