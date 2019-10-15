Рязанским зрителям показали эротику вместо НТВ

Сотрудники провайдера кабельного телевидения «Теле-маг» из Новомичуринска Рязанской области при проведении работ по отключению аналогового сигнала вещания перепутали кабели, и в результате чего в течение нескольких минут зрители вместо программ НТВ могли увидеть эротический канал.

«Мы начали работы по переходу на другие спутники, выдернули один кабель из ресивера, по ошибке воткнули в другой, там оказался эротический канал. Это случайно произошло», - сообщил ТАСС руководитель компании Алексей Амелькин.

О том, что зрителям показывают эротику, в компании узнали благодаря позвонившим абонентам провайдера. Инцидент продлился почти 15 минут.

Переход на «цифру» происходит в соответствии с федеральной программой «Развитие телерадиовещания в России на 2009-2018 годы». По графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов осуществлялся в несколько этапов. 14 октября прошел заключительный этап.