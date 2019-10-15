Пропавшую в Екатеринбурге 27-летнюю девушку нашли мертвой

Поиски 27-летней Ксении Каторгиной, пропавшей 10 октября, завершены. Тело девушки было обнаружено на Уралмаше. Об этом, ссылаясь на поисковую организацию «Лиза Алерт» и правоохранительные органы, сообщает E1.

Пять дней назад Каторгина отправилась продавать свой автомобиль к ТЦ «Белая башня», рядом с которым находится большой авторынок, после чего перестала выходить на связь. Поиски девушки вели полицейские, волонтеры и кинологи.

Позже автомобиль Каторгиной обнаружили в Челябинске. Ее транспортное средство было перекуплено.

Ранее сообщалось, что трое подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга были задержаны.