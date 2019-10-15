Китай призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Китай призвал Турцию прекратить военные действия в Сирии и начать политическое урегулирование, заявил МИД КНР Гэн Шуан.

«Китай выступает против применения силы в международных отношениях, мы считаем, что все стороны должны в полной мере соблюдать принципы и цели Устава ООН, а также нормы международных отношений», - сказал представитель дипведомства.

Он добавил, что «суверенитет, территориальную целостность, независимость и единство Сирии следует уважать и защищать».

Президент Турции Тайип Эрдоган девятого октября заявил о начале операции «Источник мира» в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России группировки ИГИЛ. Вскоре после этого американский лидер Дональд Трамп объявил о выводе военных США из Сирии, отметив, что он не против, чтобы сирийский глава Башар Асад защищал курдов.