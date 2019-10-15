Задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей в Екатеринбурге девушки

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области задержали в Челябинске троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, пропавшей 10 октября. Об этом, ссылаясь на источник в органах, сообщает Ura.ru.

Пять дней назад девушка отправилась показать свою машину потенциальному покупателю, после чего перестала выходить на связь. К поискам были привлечены полицейские, волонтеры и кинологи.

Через два дня после пропажи автомобиль Каторгиной обнаружили в Челябинске. Перекупщик заверил, что купил машину у девушки, похожей на Ксению и обладающей всей необходимой документацией.

На данный момент Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство».