Минпросвещения назвало среднюю стоимость питания учащихся школ

Средняя стоимость школьного питания по стране в образовательных учреждениях составляет 113 рублей в день, из которых 46 рублей тратятся на завтрак и 67 рублей - на обед.

«Средняя стоимость завтрака - 46,46 рублей, средняя стоимость обеда - 66,63 рубля», - сообщила директор департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения России Жанна Садовникова.

Она уточнила, что одноразовым горячим питанием обеспечены 54% учеников, а двухразовым - 26%, пишет РИА Новости.