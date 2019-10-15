Ученые приблизились к разгадке тайны извержения вулканов

Российские и итальянские ученые приблизились к пониманию причины извержения вулканов, изучая гору Монте Нуово около Неаполя.

Остатки лавы, которая застывает на поверхности земли, содержат в себе информацию, которая может помочь не только понять причины извержений, но и раскрыть тайны прошлого и будущего планеты.

Исследование вулканов в Италии развивается благодаря новым физическим методам лаборатории профессора Султана Дабагова в НИЯУ МИФИ и INFN. Для получения результатов использовали последние достижения физики, которые позволили расшифровать информацию, «записанную» в остатках лавы.

«Мы использовали мощные источники рентгеновского излучения, способного проникать глубоко в исследуемые образцы, не разрушая их», - сказал Дабагов.

Сначала вулканические образцы изучали с помощью поликапиллярной оптики, а после использовали синхротронное излучение. Это помогло получить рентгенограммы и томограммы образцов, а также воссоздать внутренние особенности разных пород.

«Данные, полученные с помощью компьютерной томографии с использованием синхротронного излучения, можно интегрировать в общую среду методов определения характеристик, используемых в геологии», - цитирует журнал «Lithos» Дабагова.

Основной целью совместной работы российских и итальянских ученых является создание инструмента, который позволяет провести томографический анализ в лаборатории с маломощной рентгеновской трубкой.