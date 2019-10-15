СК арестовал счета Фонда борьбы с коррупцией
В штабах ФБК в 30 регионах сейчас проводятся обыски.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Следственный комитет наложил арест на открытые счета Фонда борьбы с коррупцией в кредитных организациях счета. Решение обусловлено тем, что на счета поступали средства от иностранных источников. Как говорится в сообщении СК РФ, это послужило причиной внесения организации в реестр иностранных агентств.
В рамках следствия проводятся обыски в штабах фонда.
«Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования», - пояснили в следственном комитете.
Кроме того, несколько сотрудников ФБК вызваны для допроса по уголовному делу.