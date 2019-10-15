В пятиэтажке в Приморье обрушились перекрытия: есть жертвы

В жилом пятиэтажном доме в поселке Новонежино в Приморском крае произошло обрушение, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения МЧС.

«Произошло обрушение в многоквартирном жилом доме (пятиэтажный), на улице Авиаторов 23, между четвертым и пятым этажом 3-го подъезда (1 потолочная плита, стена и лестничный пролет). Предварительно, в результате обрушения погибла женщина», - говорится в сообщении.

Отмечается, что из третьего подъезда 19 жильцов эвакуировались самостоятельно.

По данным экстренных служб Приморья, обрушение произошло около 03.30 по местному времени (20.30 мск). Глава Шкотовского района Виктор Михайлов заявил, что причиной ЧП стал взрыв боеприпаса, пишет ТАСС. Он добавил, что женщину придавило стеной, а также пострадала девочка, получив ушибы мягких тканей.

По словам Михайлова, на месте работают все экстренные службы, был создан оперативный штаб. Жильцы дома были расселены по родственникам, а в клубе рядом со зданием организовали пункт временного размещения, уточнил глава района.