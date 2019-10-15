Птица счастья: Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета
Охотничья птица из семейства соколиных занесена в Красные книги Российской Федерации и Севера Дальнего Востока России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Саудовскую Аравию обменялся подарками с королем страны Сальманом бен Абделем Азизом Аль Саудом. Российский лидер преподнес в дар королю охотничью птицу - камчатского кречета.
У кречета есть имя - в Минприроды пернатого назвали Альфа, однако саудовская сторона вправе дать питомцу другую кличку.
Король Саудовской Аравии в свою очередь подарил президенту России картину. Встреча глав государств проходила во дворе в Эр-Рияде.
Камчатский кречет - самая крупная птица из семейства соколиных. Она занесена в Красные книги Российской Федерации и Севера Дальнего Востока России.