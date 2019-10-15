Пентагон заявил о бегстве боевиков ИГИЛ* из-за операции Турции в Сирии

Военная операция Турции на северо-востоке САР привела к бегству из заключения боевиков ИГИЛ*, что подорвало международные усилия по борьбе с террористами, заявил министр обороны США Марк Эспер. Его слова приводятся на сайте Пентагона.

«Это неприемлемое вторжение привело к подрыву многонациональной миссии по разгрому ИГИЛ* в Сирии и стало причиной освобождения многих опасных задержанных», - подчеркнул Эспер.

Глава Пентагона возложил на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ответственность за возможные последствия от военных преступлений в Сирии, в том числе за разрастающийся гуманитарный кризис. По его словам, односторонние действия Турции были «ненужными и импульсивными».

«Президент Эрдоган несет полную ответственность за последствия этих действий, включая возможное повторное усиление ИГИЛ*, возможные военные преступления и растущий гуманитарный кризис. Также был нанесен ущерб нашим двусторонним отношениям», - добавил глава Пентагона.

На следующей неделе министр обороны США намерен призвать НАТО к введению мер против Турции, которая 9 октября начала операцию «Источник мира» против курдов в приграничных сирийских районах.

Ранее в Минобороны России заявляли, что в Сирии в местах заключения террористов возникла серьезная угроза того, что находящиеся в лагерях гражданские лица могут погибнуть от голода и эпидемий, а террористы ИГИЛ* - оказаться на свободе. В российском оборонном ведомстве призвали все стороны разработать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы на востоке САР.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ.