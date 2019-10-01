Неуправляемый грузовик разнес машины, врезался в дом и устроил пожар: видео
Три пожарных машины и 18 пожарных были отправлены для тушения возгорания после ЧП в Китае.
© Видео: malau94428928, Twitter © Фото: malau94428928, Twitter
В китайском городе Фучжоу неуправляемый грузовик на полном ходу влетел в пятиэтажное здание, после чего дом охватило пламя.
Трагический инцидент произошел 28 сентября. Кадры с места были опубликованы в Сети.
На них видно, как транспортное средство врезается в здание на обочине и переворачивается, а столкновение становится причиной сильнейшего пожара.
На место были отправлены три пожарные машины и 18 спасателей.
ЧП унесло жизнь двоих человек. Водитель грузовика получил ранения. Его доставили в больницу.
Как передает AP, по делу ведется расследование.