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Неуправляемый грузовик разнес машины, врезался в дом и устроил пожар: видео

Дарья Михалина
04:58 01.10.2019
Три пожарных машины и 18 пожарных были отправлены для тушения возгорания после ЧП в Китае.
© Видео: malau94428928, Twitter © Фото: malau94428928, Twitter

В китайском городе Фучжоу неуправляемый грузовик на полном ходу влетел в пятиэтажное здание, после чего дом охватило пламя.

Трагический инцидент произошел 28 сентября. Кадры с места были опубликованы в Сети.

На них видно, как транспортное средство врезается в здание на обочине и переворачивается, а столкновение становится причиной сильнейшего пожара.

На место были отправлены три пожарные машины и 18 спасателей.

ЧП унесло жизнь двоих человек. Водитель грузовика получил ранения. Его доставили в больницу.

Как передает AP, по делу ведется расследование.

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