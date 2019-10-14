Преемницу Меркель позвали в Крым

Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель пригласил руководителя немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр посетить полуостров после того, как она заявила о нарушении международного права при воссоединении Крыма с Россией.

Напомним, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, возглавляющая Минобороны ФРГ и являющаяся преемницей канцлера Ангелы Меркель на должности лидера ХДС, отметила, что Германия должна выстраивать добрососедские отношения с российской стороной, но в ряде вопросов, например, касаемо Крыма, молчать не стоит.

«Воссоединение Германии произошло без референдума, однако у европейцев это не вызвало негатива. Аннегрет Крамп-Карренбауэр было бы неплохо приехать в Крым и только после этого делать заявления о якобы имевших место признаках нарушений», - сказал Гемпель.

По его мнению, Германии в первую очередь нужно вести переговоры о снятии антироссийских санкций.