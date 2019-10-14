NYT сообщила о бегстве террористов из тюрем в Сирии из-за операции Турции

Из-за начала военной операции Турции на территории Сирии США не смогли вывезти из тюрем, находящихся под защитой курдов, около 50 опасных боевиков ИГИЛ*. Уточняется, что курдское представительство отказало американским военным в сотрудничестве.

Как сообщает The New York Times, воспользовавшись беспорядками, вызванными операцией, некоторые преступники сбежали. Кроме того, по данным газеты, лагеря временного содержания сумели покинуть и члены семей террористов. Речь идет о тюрьмах в городах Айн-Иса, Кобани, Хасеке и Камышлы.

По информации издания, план по вывозу боевиков начал составляться еще в декабре. Подобное решение в Штатах объяснили необходимостью убедиться в правосудии, а также избежать возможности побега преступников.

О начале военной операции в Сирии под названием «Источник мира» было объявлено 9 октября. Турецкая армия уже взяла под контроль два сирийских города - Телль-Абъяд и Рас эль-Айн.

ИГИЛ* - запрещенная в РФ террористическая организация.