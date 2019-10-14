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Врачи назвали опасные для жизни последствия офисной работы

Дарья Муромова
09:24 14.10.2019
Постоянный стресс, высокие требования, низкая социальная поддержка и отсутствие достойного вознаграждения часто провоцируют появление синдрома нервно-эмоционального перенапряжения и невротизма.
Врачи назвали опасные для жизни последствия офисной работы
© Фото: imagebroker.com, Globallookpress

Офисная работа негативно воздействует на организм, провоцируя синдром нервно-эмоционального перенапряжения, тревожность и невротизм, заявили в НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова.

К главным неблагоприятным последствиям офисной работы, считают эксперты, относятся высокая напряженность, постоянный стресс, гиподинамия. Этому часто способствуют ненормированный график труда и неудовлетворительные условия в офисных помещениях.

«В настоящее время актуальна проблема высокой и постоянно растущей заболеваемости офисных работников. Главная причина сложившийся ситуации - ухудшение качества воздуха в офисных помещениях, вызванное в основном неправильно организованной вентиляцией и недостаточным воздухообменом», - цитирует RT представителей НИИ медицины труда.

Кроме того, постоянный стресс, высокие требования, низкая социальная поддержка и отсутствие достойного вознаграждения часто провоцируют появление синдрома нервно-эмоционального перенапряжения и невротизма. Часто это приводит к заболеваниям нервной и сердечно-сосудистой системы. Одним из самых опасных последствий переутомляемости и тревожности на рабочем месте может стать появление гинекологических заболеваний у женщин и нарушение репродуктивного здоровья у мужчин.

Врачи подчеркивают, что все, кто работает в офисе, должны каждый час разминаться в течение 15 минут.

«Нужно заниматься физическими упражнениями, нагружать мышцы, чтобы не было гиподинамии. Эти маленькие пожелания помогут поддержать хороший образ жизни. Также во время перерывов и отдыха обязательно нужно пить воду или чай. Это позволит разгрузить почки, восстановить сосуды. Водно-солевой обмен очень важен», - добавили в НИИ.

Тем, кто постоянно находится в состоянии стресса, необходимо принимать витамины D, E и магний В6, которые помогут повысить стрессоустойчивость.

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