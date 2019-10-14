Ушедшую под воду японскую префектуру после тайфуна показали с коптера

Подтопленный и разрушенный после мощного тайфуна «Хагибис» центр японской префектуры Нагано сняли с коптера.

На кадрах видно, что под водой оказались фундаменты домов, дороги, автомобили и железнодорожные пути. Между построек плавают лодки, а над городом летают вертолеты.

Тайфун «Хагибис» обрушился на Японию в субботу, 12 октября. Жертвами стихии стали как минимум 35 человек. Сильные порывы ветра спровоцировали многочисленные обрывы линий электропередачи, нарушено авиа- и железнодорожное сообщение.