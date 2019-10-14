«Люди спят на чемоданах»: туристы из РФ застряли в аэропорту Токио без еды и воды

Авиакомпания Japan Airlines отменила рейс в Россию, который должен был быть выполнен 12 октября, из-за тайфуна, и до сих пор не предоставила пассажирам дополнительный борт.

В результате инцидента пассажиры, направлявшиеся в РФ, находятся в аэропорту уже два дня.

«Про нас просто забыли. Как будто нас нет», - жалуется один из них в Сети.

По его словам, клиентов авиакомпании не поселили в отель. Более того, им не предоставили ни еды, ни воды.

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«Аэропорт переполнен, люди спят на чемоданах», - добавил очевидец Олег Власюк.

Он добавил, что пассажиры уже обращались в российское посольство в Японии, но и там им не смогли оказать помощь.