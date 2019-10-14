«Люди спят на чемоданах»: туристы из РФ застряли в аэропорту Токио без еды и воды
Отдыхающие не могут вернуться домой, так как 12 октября из-за непогоды авиакомпания Japan Airlines отменила рейс в Россию.
© Видео: vlasyuk_oleg_, Instagram © Фото: vlasyuk_oleg_, Instagram
Авиакомпания Japan Airlines отменила рейс в Россию, который должен был быть выполнен 12 октября, из-за тайфуна, и до сих пор не предоставила пассажирам дополнительный борт.
В результате инцидента пассажиры, направлявшиеся в РФ, находятся в аэропорту уже два дня.
«Про нас просто забыли. Как будто нас нет», - жалуется один из них в Сети.
По его словам, клиентов авиакомпании не поселили в отель. Более того, им не предоставили ни еды, ни воды.
«Аэропорт переполнен, люди спят на чемоданах», - добавил очевидец Олег Власюк.
Он добавил, что пассажиры уже обращались в российское посольство в Японии, но и там им не смогли оказать помощь.