Бывший муж Пугачевой рассказал о покушении на певицу

Бывший муж Аллы Пугачевой режиссер Александр Стефанович рассказал, что раньше певицу часто преследовали неадекватные поклонники. Речь идет о годах, когда бывшие супруги жили вместе.

По словам Стефановича, однажды фанаты, узнавшие адрес Примадонны, подожгли входную дверь, чтобы лично увидеть поп-звезду.

Еще один опасный случай произошел, когда бывшие супруги ехали вместе в машине. Поклонники устроили настоящую погоню за автомобилем, в котором находилась Пугачева. Тогда Стефанович заблокировал двери авто, но догнавшие супругов мужчины заявили, что просто хотели взять автограф.

Более того, один из поклонников даже попытался убить кумира.

«Один раз я помню, как на стадионе Алла выступала. К ней вышел милый человек. Подарил цветы. И вдруг я понял, что она начала голос терять. Она потом сказала, что у него в пиджаке был нож. Он хотел ее убить», - рассказал бывший муж Пугачевой в эфире НТВ.

От отметил, что мужчину так и не задержали.