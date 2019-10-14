Грипп атакует: в России преждевременно начался сезон ОРВИ

Сезон гриппа и ОРВИ в России начался на полмесяца раньше, чем в прошлом году. К такому выводу аналитики пришли, изучив продажи лекарств в аптеках.

Спрос на противопростудные и противовирусные препараты резко увеличился во второй половине сентября. Год назад такой всплеск был только в октябре. Статистику подтверждают данные Роспотребнадзора - служба уже фиксирует случаи превышения эпидемиологического порога по респираторным заболеваниям.

При этом кампания по вакцинации населения от гриппа продолжается - на сегодняшний день привиты уже более 30 миллионов россиян.