Движение поездов по красной ветке московского метро восстановлено
В пресс-службе метрополитена принесли извинения за неудобства.
© Фото: Алексей Иванов , ТРК Звезда
Движение поездов на красной ветке московского метро постановлено. Об этом рассказали в пресс-службе столичного метрополитена.
Тем не менее, составы ходят не в штатном режиме.
«Потребуется время, чтобы войти в график», - говорится в сообщении.
В Московском метрополитене принесли извинения за неудобства.
Утром, 14 октября, станции «Коммунарка», «Ольхово», «Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево», «Румянцево» и «Тропарево» закрыли на вход. Кроме того, движение между станциями «Коммунарка» и «Юго-Западная» было приостановлено.