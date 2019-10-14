На юге красной линии московского метро приостановлено движение

В Москве на красной ветке метро остановлено движение поездов между 7 станциями. Об этом предупредили в пресс-службе столичного метрополитена.

«На Сокольнической линии нет движения поездов между станциями «Коммунарка» и «Юго-Западная», - говорится в сообщении.

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Кроме того, добавляется, что станции «Коммунарка», «Ольхово», «Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево», «Румянцево» и «Тропарево», расположенные на той же ветке, временно не работают на вход.