Мутко встретился с пострадавшими от паводка жителями Приангарья

Вице-премьер Виталий Мутко прибыл в Иркутскую область с двухдневным визитом, в ходе которого он оценил строительство жилья и встретился с пострадавшими после паводка жителями региона.

Также Мутко побеседует с представителями региональных и общественных организаций. А на следующий день, 15 октября, вице-премьера ознакомят с ходом восстановительных работ разрушенных образовательных учреждениях микрорайонах Тулуна.

Паводок, в результате которого подтопило больше 10 тысяч домов, начался в регионе в конце июня. Стихия унесла жизни 25 человек. По данным региональных властей, число пострадавших превысило 38 тысяч человек.