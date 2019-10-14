В Екатеринбурге огласили первые результаты выборов места для строительства храма

Большинство жителей Екатеринбурга, которые приняли участие в общегородском опросе, высказались за строительство храма Святой Екатерины на месте бывшего приборостроительного завода. За эту площадку проголосовали 60% людей, исходя из первых данных опроса. Об этом заявил председатель городской избирательной комиссии Вадим Антошин.

«На 04.30 обработано порядка 15 тысяч бюллетеней, в 60% из которых отдан голос за площадку на месте бывшего приборостроительного завода», - отметил Антошин.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский добавил, что окончательные результаты должны быть к утру.

В проводимом опросе о месте строительства кафедрального собора приняли участие около 100 тысяч граждан. В опросный лист попали участки на месте бывшего завода и за Макаровским мостом, пишет ТАСС.

В мае в Екатеринбурге местные жители протестовали против выбора места возведения храма в сквере в центральной части города. После этого власти Екатеринбурга начали сбор предложений по площадкам для потенциального места строительства.